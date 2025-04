Serie D, Pidatella (Sancataldese): “Salvezza meritata dopo una stagione travagliata”

Dalla difficile trasferta di Acireale, la Sancataldese doveva ottenere un risultato positivo ed è arrivato un pari che vale come premio di una stagione complicata e tortuosa nel campionato di Serie D Girone I.

I verdeamaranto infatti grazie allo 0 -0 contro gli acesi conquistano un punto che significa quota 35 in classifica a +3 sull’Enna quintultimo e a +5 sul Favara quartultimo che ad oggi giocherebbe il playout. La Sancataldese nell’ultimo turno ospiterà al “Mazzola” una Reggina che spera ancora di sorpassare il Siracusa primo per approdare in Serie C.

Orazio Pidatella, allenatore della Sancataldese, ha commentato così: “Spesso ci si salva aspettando i risultati degli altri, poche volte capita di avere il destino nelle proprie mani e i ragazzi hanno dimostrato di volere fare punti anche sul campo difficile dell’Acireale. Abbiamo messo un punto esclamativo ad una stagione travagliata. Abbiamo concesso pochissimo ai granata, avendo al contrario qualche occasione importante, va bene così”.





Pidatella parla della classifica: “Mettersi alle spalle squadre come Licata, Acireale, Enna non è cosa di poco conto, la Sancataldese da anni gioca in D ma non è mai facile ottenere la salvezza. Merito di una società che crede nei giovani e non ci fa mai mancare niente. Società che quest’anno ha vinto il premio ‘Giovani D Valore’ e ne va dato atto. Siamo felici per questa società, per questi ragazzi che lavorano dal 24 luglio, c’è grande soddisfazione. Abbiamo compiuto una missione e non era scontato”.

