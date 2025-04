Stadio “Barbera”, Lagalla: “Lavoreremo con il Palermo per assicurare i necessari adeguamenti”

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è intervenuto in merito alla situazione dello stadio “Renzo Barbera”. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo le ultime vicende: la convenzione al momento è ‘ferma’, il certificato di idoneità statica è stato rilasciato ma erano circolati dubbi sull’agibilità per la prossima stagione.

“Prosegue la collaborazione tra il Comune e la Palermo FC. Le due parti, sulle condizioni dello stadio “Renzo Barbera”, opereranno insieme anche per garantire l’esecuzione delle opere richieste dalla Lega Calcio, ai fini delle necessarie certificazioni”, afferma Lagalla.

“Nelle more del rinnovo della concessione, lavoreremo congiuntamente alla società per assicurare i necessari adeguamenti dell’impianto, in vista della stagione sportiva 2025/2026 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Lega. In merito, l’amministrazione ha già provveduto ad accantonare tre milioni di euro per la realizzazione degli interventi previsti e ulteriormente potrà intervenire per quanto di sua competenza”, conclude.





La vicenda dello stadio, dunque, è in continua evoluzione. Le affermazioni del sindaco lasciano comunque trasparire l’idea che il dialogo tra Comune e Palermo FC è sempre ben avviato e senza particolari tensioni e che, dunque, resta ovviamente in piedi anche il tema della convenzione.

Le parti sono al lavoro per una gestione affidata alla società rosanero per 80 anni, ma potrebbe venire meno l’urgenza di chiudere in fretta se davvero si procederà nel frattempo a un rinnovo condiviso della concessione, che scade nel 2026.

In questo modo si consentirebbe anche di limare le parti della convenzione – già pronta da un paio di mesi – su cui ci sono stati rilievi da parte degli uffici e anche di qualche esponente dell’opposizione.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SÜDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI