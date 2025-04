GdS – “Lo stadio non s’ha da… dare. Il Comune prende altro tempo”

“Dal Comune tutto tace. La convenzione con la società, che sembrava una cosa fatta e pronta, rischia invece di saltare del tutto e ricominciare da capo”. Queste le parole riportate dal Giornale di Sicilia che si sofferma sulle notizie riguardo la concessione del “Renzo Barbera” e sulle criticità emerse dalla bozza di convenzione con club del CFG.

Dopo le segnalazioni degli organismi di controllo interni, arriva un dossier di dieci pagine firmato da Ugo Forello e Giulia Argiroffi (Oso) da cui emergerebbe il rischio di danno erariale con il pericolo di una futura eventuale richiesta di risarcimento dalla Corte dei Conti su chi ha avuto un ruolo nell’approvazione.

Attualmente sarebbe in atto, secondo fonti interne, una “pausa di riflessione“. Pare che ci sia la possibilità di attendere fino al nuovo Decreto Sport di maggio voluto dal Governo Meloni che stanzierà circa 5 miliardi per la costruzione e il rinnovamento degli stadi.





“Una svolta che promette velocizzazioni attraverso la nomina di un commissario e la designazione di sindaci o loro delegati quali sub commissari – si legge sul quotidiano -. Perché non approfittare dell’occasione per ristrutturare lo stadio per poi assegnarlo a condizioni più favorevoli e, dunque, con un guadagno per le casse comunali?”.