Edy Tamajo, clamoroso ritorno: giocherà con la Parmonval accanto al figlio Aristide. “Un sogno”

Lo possiamo definire un clamoroso ritorno al calcio giocato. Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive, 49 anni, scenderà in campo oggi con la ‘sua’ squadra, la Parmonval, per l’ultima di campionato del Girone A di Eccellenza, in casa (campo “Lo Monaco”, ore 16.30) contro il Castelbuono.

“Realizzo un sogno – dice – quello di giocare una partita ufficiale accanto a mio figlio Aristide, 17 anni, che gioca da braccetto difensivo”. Il sogno che si avvera lo emoziona sul serio.

Dal Palazzo al campo: Tamajo accanto al figlio

Tamajo ha trascorso una vita nel mondo del pallone e, nonostante un impegno politico ormai totalizzante, il calcio resta la sua passione. Da anni è dirigente della Parmonval, storica realtà calcistica della borgata di Partanna Mondello. Un mese fa ha deciso di tesserarsi come giocatore per coronare un sogno, è allenato (corre circa un’ora al giorno) ma non gioca una partita ufficiale da tantissimi anni.





“Giocherò titolare nel mio ruolo storico, centrale difensivo – sorride – e starò in campo finché ce la farò, 25-30 minuti, magari qualcosa in più. Questa volta guiderò mio figlio dal campo e sono emozionato come è normale che sia per un padre, lui è un ragazzo serissimo, che vive il calcio con la serietà di un professionista”.

Tamajo, la storia continua sul campo di Partanna

Insomma, a fine partita gli statistici del calcio dovranno aggiornare la scheda di Edy Tamajo, che cominciò negli anni ‘90 nelle giovanili del Palermo: due stagioni nella Primavera e un ‘quasi debutto’ in Serie B a Cosenza.

“Vitali mi fece riscaldare, poi il Cosenza segnò con Marulla e il tecnico fece altre scelte”. Tamajo ha giocato anche a Fiorenzuola, Mazara del Vallo, Cefalù, Pozzuoli, una breve avventura anche a Trapani, ma poi ha legato indissolubilmente il suo nome alla Parmonval, 12 campionati da giocatore risalendo dalla prima categoria all’eccellenza. Oggi al campo “Lo Monaco” gli occhi saranno tutti per lui.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI