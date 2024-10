Cremonese, 11 punti in 8 partite: esonerato Giovanni Stroppa

Giovanni Stroppa non è più il tecnico della Cremonese: l’allenatore è stato esonerato 48 ore dopo il match pareggiato contro il Bari al termine di una settimana in cui c’erano state anche due sconfitte, una in Coppa Italia contro il Cagliari, l’altra in campionato contro Brescia.

11 punti in 8 partite prima della seconda sosta non sono risultati abbastanza per la dirigenza lombarda: Stroppa paga un avvio di campionato al di sotto delle aspettative per una squadra che la passata stagione ha sfiorato la Serie A arrivando anche in finale playoff, poi persa contro il Venezia. Per sostituire Stroppa in pole ci sono Corini e Ballardini.

IL COMUNICATO

U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona.