Playout Serie C, date e orari delle partite

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dei playout: per quanto riguarda il girone C, il Messina affronterà il Foggia sabato 10 maggio alle ore 15.00 tra le mura amiche, mentre il ritorno è previsto per sabato 17 maggio, sempre alle 15.00, allo stadio ‘Zaccheria’.

La programmazione completa

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 143/DIV del 07.04.2025 di Lega

Pro, le gare di Andata e Ritorno dei Play Out, in programma nelle date e con gli orari d’inizio

sottoindicati:

GARE DI ANDATA

SABATO 10 MAGGIO 2025

GIRONE A

CALDIERO TERME – TRIESTINA Ore 20.00

PRO PATRIA – PRO VERCELLI Ore 17.30





GIRONE B

SESTRI LEVANTE – LUCCHESE Ore 20.00

MILAN FUTURO – SPAL Ore 20.00

GIRONE C

ACR MESSINA – FOGGIA Ore 15.00

GARE DI RITORNO

SABATO 17 MAGGIO 2025

GIRONE A

TRIESTINA – CALDIERO TERME Ore 20.00

PRO VERCELLI – PRO PATRIA Ore 17.30

GIRONE B

LUCCHESE – SESTRI LEVANTE Ore 20.00

SPAL – MILAN FUTURO Ore 20.00

GIRONE C

FOGGIA – ACR MESSINA Ore 15.00

