Sudtirol, Frosinone e Carrarese: Palermo, occhio alle sfide con le “piccole”

Il Palermo si proietta verso i playoff, ma c’è ancora strada da fare. E per salire in classifica, blindando il quinto posto, avrà bisogno di far risultato, soprattutto con le cosiddette “piccole” contro cui il rendimento è stato spesso altalenante.

Adesso ci sono tre sfide da non fallire, riporta il Giornale di Sicilia. Si tratta degli incontri con Sudtirol, Frosinone e Carrarese che occupano la parte destra della classifica. In mezzo, l’insidiosa trasferta a Cesena contro l’ex tecnico Mignani che con i bianconeri occupa la decima posizione.

Il rendimento del Palermo con le squadre tra l’undicesimo e il ventesimo posto vede la formazione di Dionisi conquistare solo 21 punti in 17 partite, con un bilancio di sei sconfitte, altrettanti pareggi e cinque vittorie con una media si 1.24 punti a match.