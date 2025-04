Toscano: “Sottolineo la crescita del Catania, il 5° posto è un risultato straordinario”

“Sottolineo la crescita della squadra. A Potenza non era facile: complimenti ai ragazzi“. Lo ha detto il tecnico del Catania, Domenico Toscano, intervenuto a Globus Television sulla stagione.

“Da un pò di tempo vedo la squadra diventare un gruppo solido: i ragazzi stanno bene in campo e fuori – afferma l’allenatore rossazzurro -, questo aiuta nei momenti di sofferenza. Ma non dobbiamo dimenticare da dove veniamo”.

“Per me, sulla base di come si era messa quest’annata e delle difficoltà incontrate, il quinto posto rappresenta un risultato straordinario. A me per primo piace vincere, ma poi devi contestualizzare le stagioni”, conclude.