GdS – “Palermo e il 1° maggio? Bene ma non… benissimo”

“Non c’è una vera e propria maledizione come a Pasquetta, ma anche con le partite disputate il 1° maggio il Palermo non ha un rapporto idilliaco”. Queste le parole del Giornale di Sicilia che analizza il rendimento dei rosanero nel sopracitato giorno di festa.

Secondo i precedenti, il Palermo ne ha vinte appena due su sette. Un anno fa il gruppo rosa fu sconfitto 1-0 dopo una brutta prestazione con lo Spezia; nel 2023, un altro match incolore ma col Como (1-1).

L’ultima vittoria il 1° maggio risale al 2016, in Serie A contro la Sampdoria per 2-0: a firmarla furono Vazquez e l’autorete di Krsticic aggiungendo un ulteriore tassello alla salvezza del Palermo, ottenuta due settimane dopo”, si legge.