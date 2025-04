Repubblica – “Palermo a trazione anteriore: rosanero sempre in gol nelle ultime diciotto partite”

“Diciotto partite di fila a segno. La rincorsa lanciata dal Palermo alle posizioni che contano all’interno della griglia dei play-off parte da lontano e deve tenere conto del rendimento sotto porta dei rosanero”.

Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica che si concentra sul Palermo e sulla sua verve offensiva, con i rosa in gol con più continuità rispetto a prima. Da Carrarese-Palermo (1-0) la squadra di Dionisi ha migliorato il suo score.

“Fino a quel momento, era il 7 dicembre, i rosanero avevano segnato 16 gol in 16 partite, rimanendo a secco in 7 partite compresa quella persa in Toscana”, si legge sul quotidiano. Da quel momento, però, le reti in 18 partite sono diventate 31 e portano il totale di centri a 47.





“Da quando ha accelerato, il Palermo è riuscito a tenere il passo delle squadre di testa. Nelle ultime dieci giornate di campionato, infatti, i rosanero hanno il terzo miglior rendimento del campionato in termini di punti, 18, dietro Sassuolo, 23, e Cremonese, 19, e il secondo in termini di gol fatti a pari merito con gli emiliani, 22, con una rete meno dei lombardi”, si legge.