Dionisi: “Non possiamo avere la pancia piena, ora bisogna essere umili”

Parla Alessio Dionisi. L’allenatore del Palermo interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Südtirol.

ORE 10.59 – “Siamo consapevoli dell’importanza della gara col Südtirol. È arrivato il momento delicato, possiamo arrivare quinti o decimi, dipende da noi. Le partite non sono scritte, il Südtirol è una squadra difficile da affrontare. Non è una gara scontata, non possiamo pensare che il risultato è già scritto. È una partita importante, lo sappiamo, ma lo dobbiamo dimostrare sul campo. La volontà c’è”.

ORE 11.00 – “Non dobbiamo dimenticarci quello che abbiamo passato. Se penso a Catanzaro, abbiamo preso gol da situazione di transizione, potevamo segnare noi lo 0 – 3. Questo per dire che dobbiamo stare dentro la partita. Il risultato lo conquisti con tutto quello che fai durante i 90′. Col Catanzaro siamo stati dentro la gara quando è cambiata”.





ORE 11.01 – “Formazione? L’idea è quella di battere il ferro finché è caldo. Non dobbiamo discostarci dall’equilibrio di squadra. Potrebbe essere una partita diversa, il Südtirol ha un’identità ben spiccata. Potrebbero ridursi gli spazi ma noi dobbiamo dimostrare di essere martellanti. Durante la partita possiamo cambiare in funzione del momento”.

ORE 11.05 – “Sceglierò chi dimostrerà di stare bene in allenamento. Recuperiamo anche Di Francesco. Spero di poter scegliere tra 21 giocatori, sapendo che veniamo da una partita fatta bene, anche da chi è subentrato”.

ORE 11.06 – “L’avversario sarà diverso rispetto al Catanzaro. Il Südtirol è una squadra che si conosce tanto quando non ha la palla, questo per noi può essere uno svantaggio. Castori porta sempre a casa il risultato, speriamo non contro di noi. Verre gioca bene tra le linee, Segre gioca bene in zone centrali e riattacca con una gamba diversa. Siamo più efficaci perché chi è arrivato ha alzato il livello di tutti. Non dobbiamo fermarci, col Südtirol dobbiamo portare a casa qualcosa di importante”.

ORE 11.08 – “Chi è entrato a Catanzaro si è calato nella partita col piglio giusto. Non ho messo Vasic fuori ruolo, può giocare sulla fascia. L’atteggiamento si è visto, poi i numeri fanno la differenza. Sono veramente contento, questa deve essere la spinta”.

ORE 11.09 – “I giocatori si devono assumere le responsabilità. Se acquisisci sicurezza, è più semplice. Non dobbiamo trovare colpevoli. Gomes ora deve dimostrare, come lui anche gli altri”.

ORE 11.11 – “Non dobbiamo dimenticare il percorso. Potevamo fare di più, ora dobbiamo pensare di arrivare ai playoff. Dal decimo al quinto posto siamo in sei punti. Bisogna lottare e fa la differenza la volontà”.

ORE 11.12 – “Non possiamo riempirci la pancia con una vittoria fuori casa. Bisogna essere umili. La prossima partita bisogna giocarla con umiltà. Mi fa piacere se più giocatori fanno gol. Dobbiamo diventare una squadra che la butta dentro in qualsiasi modo e con qualunque calciatore”.

ORE 11.13 – “La difesa? Chi sta giocando, merita. Diakité si sta allenando per giocare nel terzetto e lo sta facendo alla grande. Nikolaou sta recuperando la migliore condizione. I difensori devono farsi trovare pronti, servirà l’apporto di tutti. Non escludo dei cambiamenti”.

ORE 11.15 – “Diakité può giocare nei tre dietro, mi sta piacendo tanto in allenamento, arriverà il suo momento. Vasic è entrato molto bene, in un ruolo nelle sue caratteristiche, è duttile. A destra possono giocare Pierozzi o Di Mariano. Col Catanzaro serviva più ripiegamento difensivo, per questo ho preferito Vasic”.

ORE 11.17 – “La gente vuole spingere, si percepisce, quindi dipende da noi. Dobbiamo essere equilibrati e umili, ma serve il furore. Anche la squadra vuole spingere, ma non dobbiamo farci trasportare solo dal furore. In alcuni momenti questo aspetto manca. In tutte le partite ci sono cose positive e negative, dobbiamo saper stare dentro i 90′. Spero che il nostro pubblico ci sostenga. Si giocheranno tante partite in casa, ci sarà poco tempo per trovare colpevoli. Ora dobbiamo spingere tutti insieme, abbiamo un sogno piccolo e lontano. Se abbiamo delle possibilità, le dobbiamo perseguire insieme”.

ORE 11.20 – “La squadra deve stare bene mentalmente. La corsa in avanti la fanno tutti, noi dobbiamo avere la stessa mentalità nel correre indietro e qui serve la mentalità. Segre ha dato tantissimo a Catanzaro e poi ha chiesto il cambio, qua stanno tutti bene dal punto di vista fisico”.

ORE 11.22 – “Bravi i subentrati di Catanzaro, in quel modo c’era bisogno di quello. Hanno difeso e attaccato. Chi entra fatica se trova la squadra che si sfalda. Col Südtirol dovremo stare corti, se faremo questo anche chi entrerà farà bene”.

ORE 11.25 – “Juve Stabia – Catanzaro alle 12.30? Entreremo in campo con la partita appena finita, non so se conosceremo il risultato. Inutile fare calcoli”.

