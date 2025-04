Palermo – Südtirol, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha evidenziato in conferenza stampa il peso della sfida contro il Südtirol, cruciale nella corsa playoff. La classifica è ancora corta e il destino è nelle mani della squadra, che dovrà affrontare l’impegno con umiltà e determinazione, senza sottovalutare un avversario compatto e ben organizzato.

L’allenatore ha insistito sull’importanza dell’equilibrio tattico, ma anche della capacità di adattarsi all’andamento del match. La formazione sarà definita in base alla condizione dei giocatori, ma Dionisi si è detto soddisfatto del contributo di chi subentra.

Ha poi sottolineato come ogni dettaglio possa fare la differenza in questo finale di stagione: l’ambizione deve essere accompagnata dalla voglia di migliorarsi. La crescita del gruppo e la concorrenza interna sono viste come stimoli positivi per alzare il livello complessivo.





Dionisi ha rivolto un messaggio al pubblico, chiedendo sostegno e unità. Servirà un mix di grinta, lucidità e compattezza per inseguire l’obiettivo playoff. La componente mentale sarà decisiva quanto quella fisica, e tutti – titolari e subentrati – dovranno farsi trovare pronti per dare il massimo in questo rush finale.

