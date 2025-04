Serie D, Erra (Ragusa): “La squadra ha dimostrato di avere grande spessore”

Il Ragusa con un turno di anticipo ha conquistato la salvezza in un campionato equilibratissimo come quello di Serie D Girone I che domenica vedrà in scena l’ultima giornata della stagione regolare.

Nell’ultimo match gli iblei hanno regolato l’Igea tra le mura amiche conquistando i tre punti che sono valsi a festeggiare la salvezza. Primo tempo sontuoso degli azzurri che trovano addirittura un tris sbloccando con Corigliano, raddoppiando con Haberkon e firmando il tris con Crisci. Prima dell’intervallo nel recupero Trombino accorcia e nel finale di gare trova anche la doppietta personale.

È euforico il tecnico Alessandro Erra: “Nonostante tutto è stato un percorso importante. Si era partite con determinate idee, a novembre la società ha dovuto raddrizzare il tiro e nonostante tanti avvicendamenti questa squadra ha dimostrato di avere un grande spessore umano sfornando sempre grandi prestazioni. La squadra merita tanti complimenti perché ha dimostrato grande attaccamento, grande personalità e ha espresso anche un bel gioco in determinate occasioni”.





Erra esalta i calciatori: “Tutti, escluso nessuno, sono stati dei piccoli grandi eroi. Nel girone di ritorno le nostre dirette concorrenti si sono rinforzate molto, ma dal canto nostro abbiamo continuato ad esprimere ciò che sapevamo e questa salvezza è meritata. Con l’unione e sapendo soffrire i ragazzi hanno superato ogni difficoltà”.

