Serie D, Infantino (Favara): “Possiamo ancora salvare la stagione, la squadra è viva”

Il Castrum Favata ad una giornata dalla fine del campionato di Serie D Girone I è impelagata nella lotta salvezza e se il campionato finisse oggi dovrebbe giocare il playout, anche se tra le mura amiche, contro il Licata.

I gialloblu sono reduci da una sconfitta per 3 – 1 sul difficilissimo campo della Reggina, seconda forza del campionato, che lotta ancora per il primato. Il Favara, che nell’ultimo turno affronterà il Sant’Agata che ha bisogno di punti per evitare la retrocessione diretta, per salvarsi direttamente dovrebbe ottenere l’intera posta in palio e sperare in un passo falso dell’Enna.

Pietro Infantino, allenatore del Favara, ha detto: “Siamo reduci da una partita difficile contro una squadra che, come noi, ha un obiettivo da raggiungere. I calabresi sono stati bravi a sfruttare la loro struttura tecnica e fisica, noi invece siamo stati davvero contratti. Pur giocando con 6/7 Under abbiamo dimostrato di essere vivi”.





Infantino parla di classifica: “Purtroppo abbiamo fatto troppi pareggi in casa, questo ci ha fatto impelagare nei bassi fondi. Restiamo però ottimisti, c’è ancora una porta aperta per la salvezza diretta e se non ci riusciremo, vedremo il play out come un’ulteriore possibilità per salvarci. Nella partita col Sant’Agata di domenica ci giochiamo la vita, un intero campionato. Ribadisco, siamo ottimisti perché la squadra è viva”.

