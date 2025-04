Siracusa, il presidente Ricci: “Bello vedere l’entusiasmo della città”

Il Siracusa mantiene il +1 sulla Reggina seconda ad una sola giornata dalla fine, conservare il primo posto in Serie D Girone I significherebbe ottenere una promozione in Serie C sognata da tanti anni.

Nell’ultimo turno gli aretusei faranno visita ad una Igea già salva, mentre i calabresi faranno visita alla Sancataldese. Nel caso in cui Siracusa e Reggina dovessero arrivare a pari punti, si dovrà giocare uno spareggio promozione su campo neutro.

Alessandro Ricci, presidente del Siracusa, ha spiegato: “In città si sente un entusiasmo che cresce settimana dopo settimana. Nell’ultima partita ho sentito un De Simone passionale che ha sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto, siamo felici di avere riportato allo stadio tanti bambini e tante famiglie. Siamo orgogliosi di avere riavvicinato la squadra di calcio alla città”.





Ricci ripercorre le tappe: “Stiamo arrivando alla fine di un percorso iniziato a dicembre 2022, quando sono arrivato qua come dirigente, poi vicepresidente e poi presidente. Tutta la dirigenza, la società in generale, fa un lavoro dietro le quinte fondamentale per questo club. È vero che è importante vincere in campo, ma occorre farlo anche fuori dal campo per ottenere i risultati”.

Ricci elogia la squadra: “Bisogna fare un grande plauso a mister Turati e ai suoi ragazzi. Siamo primi in classifica da soli dalla fine di ottobre, c’è grande orgoglio, consapevolezza, ma soprattutto serenità. Domenica ci andiamo a giocare la partita delle partite, chiunque fa parte del mondo del calcio spera di giocare queste gare”.

LEGGI ANCHE

FAVARA, INFANTINO: “POSSIAMO ANCORA SALVARE LA STAGIONE”

ACIREALE, CHIANESE: “SALVEZZA? PADRONI DEL NOSTRO DESTINO”

ENNA, PASSIATORE: “SALVEZZA DIPENDE SOLO DA NOI”