Il Palermo festeggia l’Athletic: la squadra sarà ospite al Barbera per la gara col Sudtirol

È ancora il tempo dei festeggiamenti per l’Athletic Palermo dopo la promozione in Serie D. La squadra nero-fucsia, che ha festeggiato domenica scorsa insieme ai propri tifosi nella gara pareggiata con il Partinicaudace, sarà ospite stavolta del club rosanero per la partita contro il Südtirol, in programma al “Renzo Barbera” il primo maggio alle ore 15.

Al “Barbera” saranno presenti tutti i giocatori, lo staff e la dirigenza, guidati dal presidente Gaetano Conte. Prima del fischio d’inizio della gara contro il Südtiroi, i tifosi rosanero potranno applaudire l’impresa dell’Athletic, che ha vinto il campionato di Eccellenza con un turno di anticipo. Un momento importante per celebrare la seconda squadra della città che sotto la guida del tecnico Raciti ha condotto il campionato dalla prima all’ultima giornata: poi la squadra dell’Athletic raggiungerà gli spalti e tiferà per il Palermo.

I rapporti tra le due società sono buoni, così il Palermo ha deciso di invitare allo stadio la squadra neopromossa in Serie D. L’Athletic ha chiuso il campionato pochi giorni fa con numeri straordinari: 23 vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta, maturata contro lo Sciacca.





