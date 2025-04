Magalini (ds Bari): “Maggiore dopo Pohjanpalo è il colpo più importante di gennaio”

Parla Giuseppe Magalini. Il direttore sportivo del Bari é intervenuto in conferenza stampa a quattro gare dalla fine del campionato. Magalini, tra i vari temi, ha affrontato quello relativo al mercato di gennaio, dal quale è arrivato anche Giulio Maggiore.

“A gennaio giocatori li abbiamo presi, per tutto l’anno siamo stati in zone alte. Maggiore dopo Pohjanpalo è il colpo più importante del mercato invernale. Abbiamo preso giocatori bravi su richieste dell’allenatore rispettando le esigenze”, ha dichiarato.

Il Bari è attualmente in corsa per un posto nei playoff. I biancorossi, fermi a 44 punti insieme a Modena e Cesena, arrivano dalla sconfitta casalinga proprio contro i ‘canarini’. Nel prossimo turno affronteranno il Cosenza, fanalino di coda del campionato: sarà un’occasione preziosa per conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla post-season.





