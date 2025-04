Serie B, big match della 36a giornata gratis su Dazn: ecco quale

Juve Stabia – Catanzaro, match valido per la 36a giornata di Serie B, sarà disponibile gratuitamente su Dazn. La partita è in programma giovedì 1 maggio alle ore 12.30.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Lunch match ad alta quota al ‘Romeo Menti’ di Castellammare, dove va in scena un’importante sfida in chiave playoff tra Juve Stabia e Catanzaro. Le ‘vespe’, attualmente quinte in classifica, cercano riscatto dopo la dolorosa sconfitta subita in Alto Adige contro il Südtirol. Anche i calabresi sono chiamati a reagire, reduci dal ko interno contro il Palermo.

Le due squadre sono divise da appena due punti: i campani contano 50 punti a quattro giornate dalla fine, mentre il Catanzaro – a quota 48, appaiato al Palermo – è determinato a guadagnare terreno per ottenere la miglior posizione possibile in vista della fase finale del campionato.