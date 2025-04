Juve Stabia, Pagliuca: “Momento importantissimo per noi, conquistato qualcosa di inimmaginabile”

Guido Pagliuca, tecnico della Juve Stabiaha parlato in conferenza stampa alla vigilia del mach contro il Catanzaro, importante scontro diretto in zona playoff.

“Il focus è sul nostro percorso, senza dimenticare da dove siamo partiti – afferma -. All’inizio cercavamo semplicemente cinque squadre da lasciarci alle spalle, e invece siamo riusciti a conquistare qualcosa di inimmaginabile“.

“È una partita fondamentale, perché questo è un momento importantissimo per noi – continua -, per la squadra, per la società e per l’ambiente che ci circonda. Sto dando tutto per questo club, e in cambio sto ricevendo tanto affetto”.