GdS – “Palermo, Insigne è l’uomo in più: mai così bene in carriera”

Roberto Insigne sta diventando imprenscindibile per il Palermo. L’esterno d’attacco ha iniziato il campionato a suon di ottime prestazioni, quasi diametralmente opposte a quelle opache della scorsa stagione.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza l’inizio di stagione di Insigne, che non ha mai avuto un avvio simile in carriera. Due anni fa, col Frosinone poi promosso in Serie A, dopo nove partite il suo bottino era di zero gol, anche se alla fine del campionato terminò a quota otto.

I gol di Insigne (quattro tra campionato e Coppa) sono arrivato tutti in trasferta. L’obiettivo, adesso, è quello di segnare anche al “Barbera”, a partire dalla fondamentale gara contro la Reggiana. Dionisi gli sta dando tanta fiducia, preferendolo spesso al nuovo acquisto Le Douaron, ancora in fase di ambientamento.

