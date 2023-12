Palermo, il gol non è in crisi: Brunori è rinato, Segre ci ha preso gusto

Il Palermo riparte dai gol. In un periodo di crisi di risultati e di aspettative non rispettate, gli uomini di Corini stanno spiccando per la più importante delle qualità, quella di segnare tante reti. Quale modo migliore per tornare a fare risultati: il Palermo che non ha di certo convinto nelle prestazioni ha segnato ben 6 gol nelle ultime 2 partite giocate contro Pisa e Parma, portando a casa 4 punti.

Considerato il periodo delle ultime 4 partite, vale a dire dal rientro post sosta, il Palermo è secondo in classifica per gol segnati, ben 8, con una media di 2 gol a partita. A pari merito c’è il Venezia, davanti c’è solo la Ternana con 9, squadra più in forma del campionato dal punto di vista dei risultati (10 punti nelle ultime 4 partite, solo il Palermo è riuscito a “fermarla”).

Le 8 reti del Palermo sono state segnate da 5 marcatori e qui arrivano ulteriori belle notizie: Brunori si è sbloccato e se la superlativa doppietta di Parma aveva fatto pensare a uno stato di grazia legato a una singola partita, il ritorno al gol su azione al Barbera contro il Pisa ha spazzato via tutti i dubbi. L’uscita dalla crisi del Palermo non poteva che passare dal ritorno al centro delle azioni offensive del suo capitano.

Ha segnato due gol consecutivi anche Jacopo Segre: il Palermo ha bisogno dei gol del suo centrocampista più propenso all’inserimento. Alla perla di Parma è seguito un gol decisivo nei minuti finali del match contro il Pisa. Due reti tanto belle quanto diverse, con la prima che esalta la qualità del centrocampista con la palla tra i piedi e la seconda che fa scuola per i tempi di inserimento in area di rigore.

Non solo due uomini importanti, anche varietà nei marcatori: hanno segnato gol in questo periodo anche Lucioni, Stulac e Insigne. Particolarmente importante il gol di quest’ultimo, apparso rivitalizzato e per la prima volta in stagione decisivo contro il Pisa.

La crisi – soprattutto nel gioco – non è passata ma il cambio di passo c’è stato: nel mini ciclo precedente che è andato dal 23 ottobre (Palermo – Spezia) al 12 novembre (Palermo – Cittadella), gli uomini di Corini avevano segnato solamente 4 reti in 5 partite (di cui 4 al Renzo Barbera).

