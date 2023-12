Palermo, Gomes e Vasic aspettano ancora la prima gioia

Il centrocampo del Palermo comincia a trovare la sua dimensione ma adesso si attendono i gol da alcune pedine. Una di queste è Gomes, che ha collezionato tantissime presenze da quando è al Palermo senza mai trovare la gioia della rete.

Il gol, però, non è proprio nelle sue corde visto che ne ha realizzato appena uno ai tempi del Burnsley. A differenza di Henderson che è riuscito ad esultare una volta mandando la palla in rete col Modena ma che al momento è scomparso dai radar scavalcato dalle gerarchie.

Diverso il discorso di Vasic, classe 2002 alla prima esperienza in B. “Fin qui per lui cinque gare da titolare e quattro da subentrato prima dello stop che gli ha fatto saltare cinque partite”. Il giocatore, a secco di reti, ha avuto un infortunio e non è stato preso in considerazione per le partite con Parma e Pisa: adesso cerca una nuova chance col gol per il riscatto.

