Palermo, si ferma Coulibaly: il report dal ‘Barbera’

Si ferma Mamadou Coulibaly. Un problema fisico per il centrocampista del Palermo, che non si è allenato con i compagni a pochi giorni dalla trasferta di Como.

Un affaticamento muscolare per Coulibaly, che ha saltato sia la seduta mattutina che quella pomeridiana. Corini, che ha impostato gli allenamenti sulla difesa, ha dovuto fare a meno di lui in mezzo al campo.

Per Coulibaly non è il primo stop in questi mesi a Palermo. A parte la febbre di inizio dicembre, che lo ha tenuto fuori per la sfida col Catanzaro, il centrocampista si era fermato anche in ottobre per una lesione di primo grado del muscolo soleo.

