Palermo, ecco le 15 scuole calcio ufficiali del club rosanero

Sono 15 le scuole calcio ufficiali rosanero. E quest’anno non saranno soltanto in provincia di Palermo, ma anche a Trapani, Agrigento, Caltanissetta e… a Malta.

Tutte le scuole saranno supervisionate dal settore giovanile del Palermo, guidato da Fabrizio Giambona, e faranno indossare l’abbigliamento rosanero con la scritta “Scuola ufficiale Palermo”.

Al termine della stagione sportiva il Palermo potrà tesserare nelle proprie formazioni giovanili gli atleti che saranno ritenuti più meritevoli, esercitando una prelazione.

IL COMUNICATO

Anche per la stagione 2023-2024 il Palermo rinnova il proprio impegno nello sviluppo di un circuito di scuole calcio affiliate con il club rosanero, quest’anno allargando i confini anche alle altre province siciliane, nel segno della condivisione delle buone pratiche sportive e del radicamento nel territorio.

Sono 15 le associazioni sportive che quest’anno compongono la rete delle Scuole Ufficiali del Palermo FC, sotto la supervisione del Settore Giovanile del Palermo, guidato da Fabrizio Giambona.

Tra le affiliazioni anche una internazionale, ratificata lo scorso mese di ottobre, con la squadra maltese del Melita FC. La partnership tra i due club attiva fin da subito un processo virtuoso per la valorizzazione dei giovani talenti maltesi e il passaggio continuo di competenze tecniche e organizzative tra gli staff sportivi.

Queste le Società che aderiscono al progetto “Scuola Ufficiale Palermo”:

ASD BLU LAND (SR)

ASD VIS PALERMO (PA)

POLISPORTIVA CALCIO SICILIA (PA)

ASD CASTELVETRANO-SELINUNTE (TP)

ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM (TP)

ASD ORATORIO SS. CIRO E GIORGIO (PA)

ASD ATHENA (AG)

VIVI DON BOSCO (ME)

NEW TEAM CALTANISSETTA (CL)

ASD NISCEMI FC (CL)

ASD VALLEDOLMO (PA)

ASD SCUOLA CALCIO SANGIOVANNESE (AG)

ASD LERCARA (PA)

ASD CARINI (PA)

MELITA FC (MALTA)

La collaborazione ha la finalità di sviluppare sinergie in grado di dare maggiore impulso ed efficacia ai rispettivi progetti di valorizzazione dei settori giovanili, per creare delle scuole Calcio di eccellenza in cui coltivare i talenti locali.

Ogni società affiliata farà indossare, ai ragazzi iscritti alla “Scuola Ufficiale Palermo”, esclusivamente abbigliamento contraddistinto dai tradizionali colori rosa/nero e dal logo “Scuola Ufficiale Palermo”. Il Palermo FC garantirà alla società affiliata la supervisione ed un supporto tecnico-organizzativo nella gestione della “Scuola Ufficiale Palermo” attraverso la programmazione di incontri periodici ed altre attività, mettendo a disposizione la professionalità dei propri collaboratori per contribuire a migliorare ed efficientare il funzionamento della “Scuola Ufficiale Palermo”.

Al termine della stagione sportiva il Palermo FC avrà la facoltà di tesserare nelle proprie formazioni giovanili gli atleti che saranno ritenuti più meritevoli, esercitando una prelazione e garantendo così la valorizzazione dei talenti nel territorio.

Grazie all’accordo, inoltre, lo staff e i giovani atleti delle scuole affiliate saranno ospiti del Palermo nelle gare casalinghe dei rosanero al Barbera.

Foto copertina: sito ufficiale Palermo

LEGGI ANCHE

INSIGNE, PARTENZA FLOP E POI L’EXPLOIT: IL SOGNO E’ FARE COME L’ANNO SCORSO

“PALERMO INTERESSATO A TOPALOVIC”