‘Colpaccio’ del Siracusa, preso Sarao (che rescinde dal Catania)

Manuel Sarao non è più un giocatore del Catania. La società etnea ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto, così ora l’attaccante è libero di firmare con altre squadra.

In serata Sarao firmerà con il Siracusa. Si tratta di un rinforzo importante per i siciliani, che sono secondi nel Girone I di Serie D, a quattro punti di distanza dal Trapani capolista.

Sarao saluta Catania dopo 79 presenze tra Serie C e D, condite da 19 gol segnati. L’attaccante è pronto per una nuova avventura tra i dilettanti, con una maglia prestigiosa come quella del Siracusa, portando in dote la sua esperienza.

