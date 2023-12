City Group, il Bolivar vince il campionato. E il Palermo si congratula

Altra soddisfazione per City Group. Il Bolivar, club che fa parte della ‘galassia’ come partner dal gennaio del 2021, ha vinto la massima serie del campionato paraguaiano di calcio, anche nota come Copa Tigo.

Il Palermo non ha esitato a fare i complimenti al club ‘cugino’. La società rosanero, con un post su Twitter, ha fatto le congratulazione al Bolivar, che ha battuto in finale il Jorge Wilstermann (andata 2 – 1, ritorno 1 – 0).

