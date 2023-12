CorSport – “Palermo spera, in attesa di ritocchi in arrivo dal mercato”

La vittoria del Palermo col Pisa non ha rimesso le cose a posto ma almeno ha riacceso un po’ d’entusiasmo. I rosanero sono reduci da due risultati utili consecutivi e guardano alla trasferta di Como con fiducia per allungare la striscia. Poi con la Cremonese c’è l’ultima gara del 2023, in seguito il calciomercato invernale.

Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, scrive che il Palermo è intenzionato a potenziare i ruoli dove sono emerse le maggiori lacune. Si cercherà un difensore per la fascia destra e un centrocampista ma con la logica che se entra un nuovo giocatore prima deve esserci una cessione (a meno che l’innesto sia ‘under’).

La lista del Palermo, al momento, è al completo con 18 over. La dirigenza rosa, quindi, potrebbe operare qualche cessione per poter procedere con il piano di rinforzamento della squadra. Le riflessioni di mercato saranno operate in accordo con Eugenio Corini, a riprova della piena fiducia che City Group ha in lui.

