Repubblica – “Il Palermo rivede i fantasmi della rimonta”

In casa Palermo ci sono ancora molte cose da correggere. Tullio Filippone, sulle pagine de La Repubblica, parla della vittoria col Pisa, che ha dato morale alla squadra ma non nasconde tutti i problemi dell’ultimo periodo.

Il Palermo che a Natale giocherà in tre giorni due scontri diretti per i piani alti della classifica – sabato a Como e per Santo Stefano al “Barbera” contro la Cremonese – è una squadra da dottor Jekyll e Mr. Hyde. Anche col Pisa si sono viste tutte le ‘versioni’: prima un inizio stentato, poi una squadra arrembante, a inizio secondo tempo e a fine gara la sofferenza.

Ci sono ancora tanti aspetti tattici e di condizioni fisica sui cui lavorare. Il Palermo dovrà rivedere la fase difensiva, ma anche il filtro a centrocampo e lo sviluppo delle azioni in fase offensiva. Già col Como sono attesi miglioramenti in tal senso.

