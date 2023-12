Como – Palermo, info biglietti settore ospiti

Il Como ha reso note le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per la gara contro il Palermo, in programma sabato 23 dicembre alle ore 14.00, allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como.

La gara era considerata con profili di rischio, così le autorità competenti hanno stabilito che la vendita dei tagliandi per i residenti della regione Sicilia è esclusiva per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Palermo FC”, la SIAMOAQUILE CARD.

La capienza del settore ospiti è di circa 500 posti. La chiusura è prevista alle ore 19.00 del giorno precedente alla gara. Il prezzo del ticket è 22 euro.

