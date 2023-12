Palermo – Cremonese, info biglietti: prezzi e date della vendita

A partire dalle 12.30 di martedì 19 dicembre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo – Cremonese, valevole per la 19a giornata di campionato di Serie B, prevista per martedì 26 dicembre alle ore 18.00 allo stadio “Renzo Barbera”.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 17.55 di martedì 26 dicembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI:

TARIFFA PROMO XMAS: CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

Settore Intero Donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1958), Under 16 (nati dall'1 gennaio 2007) Curve 18 € 14 € Gradinata (anello superiore) 23 € 18 € Gradinata (anello inferiore) 28 € 23 € Tribuna Laterale 39 € 31 € Tribuna Centrale 60 € 45 € Tribuna Centralissima 85 € 65 € SETTORE OSPITI: i residenti nella provincia di Cremona potranno acquistare il titolo esclusivamente per il settore ospiti al prezzo di € 18.