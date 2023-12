Catania, Lucarelli: “Mercato? Non voglio demotivare nessuno”

Cristiano Lucarelli commenta con amarezza la sconfitta contro il Sorrento. L’allenatore del Catania vuole una sezione già a partire dalla prossima gara ma guarda anche al mercato, senza però scendere nei particolari.

“Preferisco non rispondere a domande sul mercato perché non voglio demotivare nessuno. Ho chiesto ai ragazzi di provare a riscattare questa partita già a Benevento – afferma – . Faremo il massimo attraverso anche strade alternative: ma dobbiamo pensare a costruire. E nel processo di crescita devi avere due giocatori di qualità nello stesso ruolo: solo così puoi pensare di giocare ogni tre giorni”.

“Questa situazione è più grossa di noi in questo momento – continua – . Non ho mai avuto la squadra al completo. Il Catania è una società giovane e può starci che quest’anno si faccia fatica, siamo in un momento di costruzione, ma dobbiamo provare già adesso a creare qualcosa, usando strade alternative”.

