Schillaci: “Messina è stata la mia città. Sarà sempre nel mio cuore”

Totò Schillaci è stato uno dei giocatori più importanti della storia del Messina. Il bomber ha indossato la maglia giallorosso tra gli anni 1982 e 1989, segnando 61 gol e diventando uomo.

Schillaci è tornato in città per un evento alla concessionaria d’auto dei fratelli Puglisi e ha raccontato la sua storia a Messina: “È stata la mia città, mi ha dato la possibilità di diventare calciatore. Mi sono trovato benissimo qui dove ho vissuto sette anni, vincendo due campionati ed una classifica cannonieri. Messina è stata la mia fortuna, se fossi andato in un altro posto non sarebbe stato lo stesso, dunque rimarrà sempre nel mio cuore“.

Schillaci parla anche dello stadio “Celeste”: “Rimarrà sempre uno degli stadi più caldi, a mio avviso va ristrutturato per farlo tornare com’era prima. Spesso e volentieri i risultati vengono anche dal fatto campo. Mi ricordo il contatto con le persone, era bello giocare così senza la pista e sentire il calore dei tifosi”, riporta MessinaSportiva.

