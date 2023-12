Semifinali Coppa Italia Serie C, il Catania pesca il Rimini

La Lega Pro rende noti gli accoppiamenti validi per le semifinali di Coppa Italia Serie C: il Catania giocherà contro il Rimini, mentre il Padova affronterà la Lucchese. Gli etnei giocheranno in casa del Rimini il 24 gennaio, per poi ospitarli al Massimino il 28 febbraio.

IL COMUNICATO

Questi gli abbinamenti delle semifinali della Coppa Italia di Serie C NOW, che si giocheranno mercoledì 24 gennaio (gare di andata) e mercoledì 28 febbraio (gare di ritorno):

Rimini-Catania

Lucchese-Padova

La finale di andata è in programma martedì 19 marzo in casa di Lucchese o Padova, la finalissima di ritorno martedì 2 aprile 2024 in casa di Rimini o Catania.

