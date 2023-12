Palermo, Brunori entra in diffida. Como multato

Matteo Brunori entra in diffida e viene multato dal giudice sportivo: il capitano del Palermo ha subito la quarta ammonizione in campionato, se ne subirà un’altra verrà squalificato. Essendo capitano, Brunori è stato anche multato con 1.000 euro di sanzione.

Gli squalificati sono: De Boer e Oliveri per due giornate, Hainaut, La Gumina e Zurkowski per una giornata. Sei sono le società multate, tra le quali la Reggiana (5 mila euro per comportamento tenuto dal presidente), Lecco (4 mila euro per via dei fumogeni accesi durante l’incontro), Brescia e Como (2 mila euro per non avere rispettato il minuto di silenzio), Sudtirol (2 mila euro per aver lanciato un fumogeno).

