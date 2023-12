Bari, De Laurentiis: “Aggrediremo il mercato di gennaio. I fischi…”

Luigi De Laurentiis parla del deludente avvio di stagione del Bari. Intervenuto per parlare con la stampa, il presidente del club pugliese ha risposto ad alcune domande riguardanti il cammino dei galletti, reduci da una finale playoff e adesso a metà classifica in Serie B.

“La prima missione sarà aggredire il mercato di gennaio per avere i nuovi giocatori a disposizione il prima possibile, ma dipende dalle trattative – afferma il presidente, parole riportate da Tuttobari.com -. Servono un attaccante e un play, poi bisogna vedere chi dei giocatori che non stanno rendendo andrà cambiato”.

“Cheddira e Caprile? Impossibile tenere calciatori a cui è prospettata la Serie A – continua -. Ho imparato che in una piazza grossa le aspettative sono altissime, poi è ovvio che non avere il supporto dei tifosi non fa bene ai calciatori. Fischiare è lecito, ma non aiutiamo i ragazzi, perché in campo sentono“.

