Fabregas, col Palermo l’ultima partita da primo allenatore del Como

Como – Palermo, la sfida di sabato 23 dicembre, sarà l’ultima da primo allenatore per Cesc Fabregas. Lo spagnolo, che ha preso il posto di Moreno Longo a metà novembre, non potrà continuare a guidare la squadra dalle partite successive.

Questo perché Fabregas non ha il patentino per allenare ed è rimasto in panchina per 5 partite grazie ad una deroga, che scadrà proprio il giorno dopo la partita con il Palermo. Finora, il suo bottino, è stato di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Ad allenare il Como, dopo la partita pre natalizia, sarà il gallese Osian Roberts; mentre Fabregas inizierà il corso da allenatore da gennaio.

