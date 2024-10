Palermo, Nocerino riceve in regalo la terza maglia: “Vi amo tantissimo” / VIDEO

Antonio Nocerino ha vissuto una delle fasi più importanti della sua carriera calcistica al Palermo, dove è arrivato nel 2008. L’ex centrocampista è rimasto molto legato all’ambiente, così come i tifosi non l’hanno dimenticato.

La società rosanero ha deciso di regalare a Nocerino la terza maglia e l’ormai ex allenatore del Miami ha pubblicato sui social un video di ringraziamento. “Ho ricevuto un bellissimo regalo – dice – . Volevo ringraziare il presidente Mirri e tutto il club. Vi faccio un grandissimo ‘in bocca al lupo’ per la stagione, augurandovi quello che tutti noi tifosi del Palermo ci auguriamo per fine anno, non lo diciamo. Saluto la città, vi porto sempre nel cuore, vi amo tantissimo. Sempre forza Palermo”.

Acquistato dalla Juventus, Nocerino si è subito inserito come perno del centrocampo rosanero, grazie alla sua grinta e capacità di coprire ampie porzioni di campo. Nei suoi tre anni in Sicilia, ha giocato oltre 100 partite ufficiali, diventando uno dei protagonisti della squadra che ha raggiunto traguardi importanti, come la finale di Coppa Italia nel 2011 e la qualificazione all’Europa League. Il suo dinamismo e la capacità di recuperare palloni lo hanno reso un giocatore fondamentale.

