Il Bologna vince la terza Coppa Italia della sua storia, trionfa Italiano. Milan battuto 1 – 0

Il Bologna vince la Coppa Italia: grandissimo traguardo per il club rossoblu, autore di una grande stagione con Vincenzo Italiano, che vince così il suo primo trofeo da allenatore dopo le promozioni con Trapani e Spezia e le tre finali perse con la Fiorentina proprio tra Coppa Italia e Conference League.

Gli emiliani hanno battuto il Milan di Sergio Conceicao per 1 – 0 grazie alla rete di Ndoye: primo tempo ricco di occasioni, anche clamorose da una parte e dall’altra. Nella ripresa il Bologna la sblocca e i rossoneri non riescono mai a creare particolari pericoli.

Per il Bologna si tratta della terza Coppa Italia della sua storia dopo quelle vinte nel 1970 e nel 1974: la prima è stata vinta in finale contro il Torino, mentre la seconda ha visto gli emiliani trionfare contro il Palermo (in molti ricordano ancora l’arbitraggio del direttore di gara Gonella).