Palermo ai playoff, missione impossibile: nessuno è mai salito dall’ottavo posto

Il clima surreale che ha accompagnato il finale di stagione regolare del Palermo si avverte anche a pochi giorni di distanza dall’inizio dei playoff. Le aspettative per gli spareggi promozione sono ai minimi storici: la delusione sovrasta la speranza e la prestazione dei rosa contro la Carrarese non fa altro che alimentare questo sentimento.

C’è ancora spazio per un miracolo sportivo? Il calcio è strano e il Palermo conserva comunque delle chance di promozione, anche se le statistiche raccontano un’altra verità. Gli uomini di Dionisi hanno chiuso il campionato all’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff, e ora si trovano davanti una missione che ha tutto il sapore dell’impossibile.

Storia di playoff e gerarchie rispettate

I playoff sono stati introdotti in Serie B a partire dalla stagione 2004/05, ma inizialmente con una formula diversa da quella attuale. In quella prima versione, prendevano parte soltanto quattro squadre – dalla terza alla sesta classificata – e si disputavano esclusivamente semifinali e finale.





L’attuale formato è stato introdotto nella stagione 2013/14. Il numero delle squadre partecipanti è stato ampliato da quattro a sei, includendo tutte quelle classificate tra il terzo e l’ottavo posto al termine della regular season.

Da allora, su undici edizioni disputate con questa struttura, nessuna squadra è riuscita a vincere i playoff partendo dall’ottava posizione. Le promozioni si sono distribuite in questo modo: quattro dal quinto posto (Benevento 2016/17, Verona 2018/19, Venezia 2020/21, Cagliari 2022/23), quattro dal quarto (Cesena 2013/14, Bologna 2014/15, Pescara 2015/16, Monza 2021/22) e solo tre dal terzo (Frosinone 2017/18, Spezia 2019/20, Venezia 2022/23).

Bisogna arrivare in alto per sperare

Nessuna promozione, quindi, è mai arrivata da posizioni inferiori al quinto posto. E non è difficile capirne il motivo: il regolamento favorisce – giustamente – chi ha ottenuto migliori risultati durante le 38 giornate di campionato, premiando merito e continuità. Le sorprese non sono escluse, ma la storia dei playoff dice che, realisticamente, solo le squadre dal quinto posto in su possono davvero ambire alla promozione.

Palermo, l’anomalia che può diventare forza

Il Palermo si presenta ai playoff con le statistiche contro. Tuttavia, è difficile trovare precedenti di una squadra arrivata ottava con un organico di questo livello: i rosanero vantano la quarta rosa più costosa della Serie B (dietro Sassuolo, Pisa e Spezia) e il secondo monte ingaggi più alto, superato solo dal Sassuolo. In questo senso, la vera anomalia è proprio la posizione in classifica, viste le premesse e gli investimenti.

Paradossalmente, questo può essere anche il principale appiglio del Palermo. La squadra si affaccia agli spareggi con giocatori come Pohjanpalo, Brunori, Blin e Audero, abituati a reggere la pressione. In corsa ci sono anche due neopromosse, Juve Stabia e Cesena, e altre squadre che, almeno sulla carta, sembrano alla portata dei rosa. Certo, il campionato ha detto tutt’altro, ma i playoff sono un torneo a parte, dove esperienza e qualità possono fare la differenza.

Tra disillusione e l’ultima speranza

Analisi e statistiche passano però in secondo piano davanti alla realtà attuale del Palermo. La gara contro la Carrarese è preoccupante sotto diversi aspetti e non basta derubricarla a semplice incidente di percorso attribuendola al turnover o alle contestazioni. Squadra e Dionisi sembrano totalmente scollati e forse nemmeno un miracolo “alla Baldini” potrebbe riaccendere l’entusiasmo della piazza.

Sabato iniziano i playoff e il Palermo può aggrapparsi a un’ultima statistica: la Juve Stabia è l’unica squadra che i rosa hanno battuto sia all’andata che al ritorno. Un eventuale passaggio del turno, però, rischia solo di allungare l’agonia, trasformando questo finale di stagione in una sorta di accanimento terapeutico. La speranza è l’ultima a morire, ma così è davvero durissima.

