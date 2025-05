GdS – “Palermo, svantaggio ancora fatale: si finisce senza ribaltone”

Evitare di subire uno svantaggio contro una squadra ormai fuori dalla corsa al campionato avrebbe rappresentato un segnale di grande personalità: obiettivo non raggiunto. Ribaltare il risultato dopo essere passati in svantaggio avrebbe significato la prima vittoria in rimonta della stagione e l’invio di un chiaro messaggio alle contendenti per i play-off sulla forza del Palermo: anche questa opportunità è stata mancata.

Con il pareggio ottenuto contro la Carrarese, l’allenatore Dionisi ha concluso la stagione senza riuscire a realizzare alcuna rimonta da situazione di svantaggio. Dei 20 casi in cui i rosa sono andati sotto nel punteggio, solo in 5 occasioni hanno recuperato il pareggio, mentre nelle restanti 15 partite sono usciti sconfitti. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Martedì si presentava una rara occasione d’oro per ribaltare il match, considerando che gli avversari hanno giocato per 33 minuti più recupero con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Guarino. Tuttavia, il pareggio siglato da Le Douaron è arrivato soltanto all’87’, e nel finale Pohjanpalo – alla quinta partita consecutiva senza segnare – è stato fermato da un intervento decisivo del portiere Fiorillo.





Il resto della gara è stato caratterizzato da disorganizzazione: la Carrarese ha dominato il campo nei primi quindici minuti, culminando con il meritato vantaggio firmato da Shpendi. Il Palermo, privo di lucidità, ha cercato invano le risorse necessarie per ribaltare il risultato; come nelle precedenti occasioni in cui la rimonta si è concretizzata solo parzialmente, l’assedio dei rosa si è rivelato efficace solo quando ormai era troppo tardi per completare la rimonta.