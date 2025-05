Aglietti. “Il Palermo non ha la mente libera come le altre”

“La posizione di classifica fa tanto“, dice Aglietti. Il tecnico è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha espresso un’analisi sull’attuale campionato di B.

“Spezia e Cremonese, dopo il tour de force finale, ora hanno più tempo per recuperare energie. Contano anche la qualità dell’organico e l’aspetto psicologico: penso a squadre che hanno la pressione per vincere come il Palermo e non hanno la mente libera come le altre”.

“La sorpresa dico che possa essere la Juve Stabia, che ha fatto un campionato eccellente e si merita tanti complimenti. Conoscendo Pagliuca non è uno che si accontenta. Bisogna solo capire se la stanchezza manifestata nelle ultime partite è reale o è stata figlia della gestione del finale”,.