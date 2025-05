Playoff Serie C, sorteggio secondo turno Nazionale: data, orario e regolamento

Si chiude il primo turno Nazionale, scendono in campo anche le seconde. I playoff di Serie C entrano nel vivo con il secondo turno nazionale (per dirla in maniera semplice, i quarti di finale). Per scegliere gli accoppiamenti si effettuerà un sorteggio, così come era capitato per il primo turno nazionale.

Il sorteggio andrà in scena giovedì 15 maggio alle ore 11.30 (dunque il giorno dopo le partite di ritorno del primo turno nazionale). Sarà possibile seguire il sorteggio su Sky Sport24 (la mano che estrarrà le squadre sarà quella di Felice Evacuo, capocannoniere all time della Serie C.

TABELLONE SECONDO TURNO NAZIONALE

Di seguito tabellone e teste di serie (indicate in grassetto). Accoppiamenti da determinare con sorteggio:





Vicenza – vincente 1° turno nazionale

Ternana – vincente 1° turno nazionale

Audace Cerignola – 1° turno nazionale

Pescara – vincente 1° turno nazionale

Squadre non testa di serie: Crotone, Giana Erminio, Vis Pesaro, Atalanta U23

IL REGOLAMENTO

Ci sono quattro accoppiamenti da sorteggiare. Quattro le teste di serie: sono le seconde dei rispettivi gironi (Vicenza, Ternana, Audace Cerignola), e la ‘migliore’ delle vincenti del primo turno nazionale. Le quattro teste di serie vengono di conseguenza accoppiate con le altre quattro squadre non teste di serie.

Si gioca sulla distanza andata e ritorno. Le cinque squadre teste di serie hanno diritto a giocare il ritorno in casa e passano il turno in caso di pareggio nel doppio confronto (NON valgono i gol in trasferta; NON si gioca supplementari e rigori).