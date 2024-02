Con la Nazionale ha chiuso per sempre: “Grazie a tutti” | Decisione comunicata al CT

Tutti gli atleti prima o poi devono dire stop: ora è il turno di un difensore che ha rappresentato molto per il calcio italiano. Con l’età che avanza, diventa sempre più difficile mantenere il livello costantemente alto. Ciò vero specialmente ai livelli più elevati: ora è arrivato il momento del ritiro.

Noi italiani sappiamo bene quanto ci teniamo al calcio. Per moltissime persone si tratta molto più di un gioco. L’affezione che si porta nei confronti delle proprie squadre del cuore è qualcosa che ci conquista e ci trascina ogni fine settimana allo stadio e davanti alla televisione.

Qui, poi, il sentimento perdura tutto l’anno. Sono in molti ad averlo fatto notare a noi, che forse vivendo immersi nella nostra stessa cultura non riusciamo a distinguerlo: a differenza del resto del mondo, qui si parla sempre di calcio.

La domenica è solo l’espressione concreta di ciò di cui si parla per un’intera settimana. Arrivano poi alcuni momenti in cui tutti riusciamo a metterci d’accordo. Non importa quale squadra si tifi, quando in campo c’è la Nazionale siamo tutti dalla stessa parte.

Ed è proprio dalla Nazionale Italiana che un difensore di incredibile esperienza ha appena annunciato il ritiro. Il suo apporto al movimento calcistico è stato fondamentale, e bisognerà reagire il meglio per colmare il vuoto lasciato da questo addio.

La 140esima sarà l’ultima per il difensore

Il calcio femminile è stato a lungo costretto a ritagliarsi spazi angusti all’interno degli interessi del mondo dello sport. In Italia, negli ultimi tempi, abbiamo assistito a una progressiva crescita dell’attenzione nei confronti del calcio femminile.

Ciò è dovuto anche alle Azzurre che in Nazionale hanno portato in alto i valori dello sport. A breve, però, una delle più grandi calciatrici italiane dirà definitivamente addio alla selezione nazionale.

Sara Gama si ritira ufficialmente dalla Nazionale

L’annuncio è arrivato prima dell’incontro di venerdì al Viola Park contro l’Irlanda. Quello, infatti, sarà il 140esimo match di Sara Gama con la maglia azzurra. Arrivata a 35 anni, il difensore della Juventus ha deciso di dire stop al suo impegno con la Nazionale maggiore dopo aver partecipato a quattro Europei e aver conquistato una storica qualificazione ai Mondiali.

In realtà, Sara Gama è stata anche partecipe della vittoria dell’Europeo under 19, mettendo in bacheca l’unico trofeo mai vinto in Italia da una selezione femminile. Il suo vuoto sarà difficile da colmare, ma l’augurio è quello che possa cominciare un nuovo ciclo ricco di successi.