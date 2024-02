GdS – “Ranocchia cerca un altro gol per entrare nel club dei pokeristi”

Filippo Ranocchia può entrare nella storia rosanero e diventare il primo esordiente a realizzare la sua quarta rete in altrettante uscite consecutive.

Dal 2001 a oggi sono riusciti a portare a termine l’impresa solo 9 giocatori, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia. Guidoni nel 2001/02 andò a segno cinque volte di fila.

Toni segnò per quattro gare di fila sia nel 2002/03 che nel 2004/05; nel 2005/06 Terlizzi, in gol nelle prime quattro uscite, e Caracciolo; poi due volte Miccoli (2009/10) e Ilicic per cinque volte consecutive (2012/13); infine Dybala (cinque gare nel 2014/15) e Nestorovski (2016/17, per quattro partite).