Conference League, 3a giornata: la Fiorentina sfida il Mainz per il riscatto
Nella 3a giornata di Conference League, la Fiorentina, affidata temporaneamente a Galloppa dopo l’esonero di Pioli, sarà impegnata sul campo del Mainz.
IL PROGRAMMA
AEK – Shamrock Rovers: ore 18.45
AEK Larnaca – Aberdeen: ore 18.45
Celje – Legia Varsavia: ore 18.45
KuPS – Slovan Bratislava: ore 18.45
Mainz – Fiorentina: ore 18.45
Noah – Sigma Olomouc: ore 18.45
Samsunspor – Hamrun: ore 18.45
Shaktar Donetsk – Breidablik: ore 18.45
Sparta Praga – Rakow: ore 18.45
Crystal Palace – AZ Alkmaar: ore 21
Dynamo Kiev – Zrinjski: ore 21
Hacken – Strasburgo: ore 21
Losanna – Omonia: ore 21
Lincoln – Rijeka: ore 21
Shelbourne – Drita: ore 21
Shkendija – Jagiellonia: ore 21
Rapid Vienna – Univ. Craiova: ore 21
Rayo Vallecano – Lech Poznań: ore 21