Conference League, 3a giornata: la Fiorentina sfida il Mainz per il riscatto

Redazione 06/11/2025 11:21


Nella 3a giornata di Conference League, la Fiorentina, affidata temporaneamente a Galloppa dopo l’esonero di Pioli, sarà impegnata sul campo del Mainz.

IL PROGRAMMA

AEK – Shamrock Rovers: ore 18.45

AEK Larnaca – Aberdeen: ore 18.45



Celje – Legia Varsavia: ore 18.45

KuPS – Slovan Bratislava: ore 18.45

Mainz – Fiorentina: ore 18.45

Noah – Sigma Olomouc: ore 18.45

Samsunspor – Hamrun: ore 18.45

Shaktar Donetsk – Breidablik: ore 18.45

Sparta Praga – Rakow: ore 18.45

Crystal Palace – AZ Alkmaar: ore 21

Dynamo Kiev – Zrinjski: ore 21

Hacken – Strasburgo: ore 21

Losanna – Omonia: ore 21

Lincoln – Rijeka: ore 21

Shelbourne – Drita: ore 21

Shkendija – Jagiellonia: ore 21

Rapid Vienna – Univ. Craiova: ore 21

Rayo Vallecano – Lech Poznań: ore 21

