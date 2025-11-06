Europa League, 4a giornata: la Roma in trasferta a Glasgow. C’è Bologna – Brann
Nella 4a giornata di Europa League, la Roma sarà impegnata in trasferta contro i Rangers, mentre il Bologna affronterà il Brann tra le mura amiche.
IL PROGRAMMA
Basilea – Steaua Bucarest: ore 18.45
Dinamo Zagabria – Celta Vigo: ore 18.45
Malmo – Panathinaikos: ore 18.45
Midtjylland – Celtic: ore 18.45
Nizza – Friburgo: ore 18.45
Salisburgo – Go Ahead Eagles: ore 18.45
Stella Rossa – Lille: ore 18.45
Sturm Graz – Nottingham Forest: ore 18.45
Utrecht – Porto: ore 18.45
Aston Villa – Maccabi Tel Aviv: ore 21
Betis – Lione: ore 21
Bologna – Brann: ore 21
Braga – Genk: ore 21
Ferencvaros – Ludogorets: ore 21
PAOK – Young Boys: ore 21
Viktoria Plzeň – Fenerbache: ore 21
Rangers – Roma: ore 21
Stoccarda – Feyenoord: ore 21