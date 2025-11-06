Europa League, 4a giornata: la Roma in trasferta a Glasgow. C'è Bologna - Brann

Redazione 06/11/2025 11:11


Nella 4a giornata di Europa League, la Roma sarà impegnata in trasferta contro i Rangers, mentre il Bologna affronterà il Brann tra le mura amiche.

IL PROGRAMMA

Basilea – Steaua Bucarest: ore 18.45

Dinamo Zagabria – Celta Vigo: ore 18.45



Malmo – Panathinaikos: ore 18.45

Midtjylland – Celtic: ore 18.45

Nizza – Friburgo: ore 18.45

Salisburgo – Go Ahead Eagles: ore 18.45

Stella Rossa – Lille: ore 18.45

Sturm Graz – Nottingham Forest: ore 18.45

Utrecht – Porto: ore 18.45

Aston Villa – Maccabi Tel Aviv: ore 21

Betis – Lione: ore 21

Bologna – Brann: ore 21

Braga – Genk: ore 21

Ferencvaros – Ludogorets: ore 21

PAOK – Young Boys: ore 21

Viktoria Plzeň – Fenerbache: ore 21

Rangers – Roma: ore 21

Stoccarda – Feyenoord: ore 21

