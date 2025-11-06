Palermo, quelli con la maglia "cucita" addosso: Inzaghi ha i suoi "intoccabili" ​​

Dopo undici partite è già possibile tracciare un primo bilancio sugli uomini più utilizzati da Inzaghi. Il tecnico piacentino lo ha ripetuto più volte: “Chi entra può essere più decisivo di chi parte titolare”. Ma, come sempre, ogni regola ha le sue eccezioni. Anche per Inzaghi esiste una lista di “intoccabili”, quei giocatori che non solo partono sempre dall’inizio, ma raramente – se non mai – lasciano il campo prima del triplice fischio.

Pohjanpalo, il simbolo della fiducia

In cima alla lista c’è Pohjanpalo. Con 980 minuti, 4 gol e 3 assist, il finlandese ha saltato appena dieci minuti in tutto il campionato (3 contro la Reggiana, 7 contro il Frosinone). Numeri che raccontano più di ogni altra parola la fiducia che Inzaghi ripone nel suo numero 20.

Tre legni colpiti hanno negato un bottino ancora più ricco, ma Pohjanpalo resta comunque a sole tre reti dal capocannoniere Gliozzi, senza neppure un rigore calciato (al contrario dei 6 realizzati dall’attaccante del Modena). Difficile pensare che possa continuare a giocarle tutte per 90 minuti, ma la vera curiosità è un’altra: chi lo sostituirà quando arriverà il momento del turnover? Finora, nelle uniche due occasioni in cui non ha completato la gara, è stato Corona a subentrare, ma l’idea di rivedere Brunori nel suo habitat naturale, da prima punta “pura” , resta un’ipotesi affascinante.







Joronen e Ceccaroni, pilastri di ferro

A quota 900 minuti, a pari merito, seguono Joronen e Ceccaroni. Il portiere finlandese, arrivato a fine mercato per far fronte all’emergenza tra i pali, non ha saltato neppure un minuto dal suo debutto contro il Frosinone. Inzaghi gli ha affidato la maglia da titolare e non l’ha più tolta, nemmeno dopo il recupero fisico degli altri portieri. Per un portiere la continuità è più facile ma Joronen ha dato sicurezza risultando spesso decisivo: solo un errore da matita blu nella partita col Pescara (ma gli è andata bene).

Ceccaroni, invece, è ormai una certezza. Già lo scorso anno era tra i più presenti (2.320 minuti totali), e anche in questa stagione non si smentisce. Ha saltato solo la gara contro lo Spezia per squalifica (al suo posto Veroli non ha sfigurato), ma senza quel turno di stop sarebbe lui l’uomo più utilizzato del gruppo. Fondamentale per gli equilibri della squadra, Ceccaroni è uno di quelli che Inzaghi fa davvero fatica a togliere. Manca ancora il gol, ma con la pericolosità del Palermo sulle palle inattive, il primo bonus potrebbe essere dietro l’angolo.

Pierozzi e Augello, le certezze sulle corsie

Poi ci sono gli “instancabili” delle fasce: Pierozzi e Augello. Il classe 2001 è una delle rivelazioni del Palermo: 4 gol, 2 assist, 893 minuti e una duttilità che lo rende un’arma preziosa per Inzaghi. Sempre titolare nelle prime undici di campionato, è stato impiegato sia da quinto di destra – dove sa essere devastante – sia da braccetto, specialmente durante l’assenza di Bani. Il tecnico lo conosce bene dai tempi della Reggina e lo considera un punto fermo assoluto, anche se la concorrenza non manca (Diakitè e Bereszynski su tutti).

Sull’altra corsia, Augello rappresenta l’altra faccia della continuità. Titolare undici volte su undici, 861 minuti giocati finora, con cinque sostituzioni tutte oltre il 70’, eccetto quella col Venezia (uscito all’intervallo per via dell’ammonizione). Due assist sono pochi rispetto ai potenziali che il suo mancino può sprigionare, ma l’ultima prestazione, quella contro il Pescara, lascia intendere che gli assist non tarderanno ad arrivare.

Dietro di loro, ma pronti a scalare

Appena fuori dalla “top five” ci sono Segre (749’), Ranocchia (627’) e Bani (626’): centrocampista e difensore hanno dovuto saltare qualche gara per infortunio, altrimenti anche loro – soprattutto Bani – avrebbero potuto godere del titolo di “intoccabili” e sarebbero più in alto nella classifica degli uomini più impiegati.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CON BANI È UN’ALTRA MUSICA