Serie A, la Fiorentina a caccia del sostituto di Pioli: Vanoli è in pole
Paolo Vanoli torna a salire nelle quotazioni per la panchina della Fiorentina. Roberto Goretti, appena ufficializzato come nuovo direttore sportivo (dopo aver già ricoperto il ruolo di direttore generale), è infatti al lavoro per individuare il successore di Stefano Pioli.
Tra le ipotesi più concrete delle ultime ore spicca proprio quella di Vanoli. Il tecnico, fermo dopo l’esperienza al Torino nella scorsa stagione, potrebbe ripartire da Firenze, con l’obiettivo di rilanciare una squadra in piena crisi di risultati e identità. Vanoli era stato accostato anche al Palermo quest’estate, prima di puntare con decisione sull’attuale tecnico Inzaghi.
Nel frattempo, la guida della prima squadra è stata temporaneamente affidata a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, che siederà in panchina nel prossimo impegno di Conference League contro il Mainz, in programma giovedì 6 novembre.
