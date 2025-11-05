Juve Stabia - Palermo, arbitra Marchetti: due precedenti con i rosanero ​​

È Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido l’arbitro scelto per Juve Stabia – Palermo, gara valida per la 12a giornata di Serie B, in programma sabato 8 novembre alle ore 17.15. Si tratterà del terzo incrocio con i rosanero.

Marchetti ha arbitrato due gare del Palermo nella scorsa stagione: contro la Reggiana, persa dai rosanero per 2 – 1, e quella contro il Frosinone, pareggiata per 1 – 1. Sono invece tre i precedenti con la Primavera del Palermo, con due vittorie e un pareggio.

Completano la designazione Regattieri e Pistarelli come assistenti. Il quarto uomo sarà Marotta. Come Var è stato scelto Giua, che collaborerà con l’Avar, Meraviglia.







La designazione completa

JUVE STABIA – PALERMO h. 17:15

MARCHETTI

REGATTIERI – PISTARELLI

IV: MAROTTA

VAR: GIUA

AVAR: MERAVIGLIA

LEGGI ANCHE

PALERMO, CON BANI È UN’ALTRA MUSICA