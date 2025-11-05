Foggia nel caos, Delio Rossi ha rassegnato le dimissioni

Delio Rossi lascia il Foggia: il tecnico, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha rassegnato le dimissioni e adesso sarebbe in trattativa con il club rossonero che, prima di rilasciare un comunicato ufficiale, proverà a raggiungere un accordo di risoluzione consensuale.

Due vittorie, quattro pareggi, sei sconfitte, 10 punti e un clima difficile: sarebbero questi i punti principali che hanno portato Rossi a rassegnare le dimissioni. Il club è stato anche commissariato per infiltrazioni mafiose negli scorsi mesi.

La palla adesso passa al patron Nicola Canonico che dopo aver chiuso la parentesi con Delio Rossi e il suo staff (anch’esso dimissionario) dovrà cercare un nuovo allenatore.





